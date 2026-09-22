МВД: Более 20 тысяч нарушений ПДД выявлено с помощью дронов

Министерство внутренних дел обеспечивает закон и порядок, внедряя современные технологии в повседневную работу полиции.

Одним из таких инструментов стали беспилотные авиационные системы. Сегодня дроны помогают сотрудникам полиции контролировать дорожную обстановку, выявлять правонарушения и оперативно получать информацию с воздуха. Современные БПЛА оснащены камерами, способны выполнять автоматизированные полеты и передавать видео в режиме реального времени.

Технологии уже показывают практический результат. За восемь месяцев 2026 года с помощью беспилотников выявлено более 20 тысяч нарушений ПДД. В их числе:

3 198 нарушений требований по использованию ремней безопасности;

2 055 фактов использования сотового телефона за рулем;

1 678 выездов на встречную полосу;

1 481 нарушение правил пользования внешними световыми приборами;

1 207 нарушений правил маневрирования;

771 нарушение правил обгона и 87 фактов управления транспортом без государственных регистрационных номерных знаков.

Еще более 9 тысяч составили иные нарушения ПДД.

Беспилотные технологии расширяют возможности полиции и помогают эффективнее обеспечивать безопасность граждан и правопорядок.