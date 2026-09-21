Цифровые технологии помогают полиции оперативно реагировать на городские ситуации в Астане

Руководящий состав департамента полиции города Астаны посетил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKOMEK109 и ознакомился с деятельностью цифровых платформ, используемых для мониторинга городской обстановки и оперативного реагирования на возникающие ситуации.

В ходе визита представители департамента полиции изучили работу центра, основные направления его деятельности и механизмы взаимодействия с городскими службами.

iKOMEK109 выполняет функцию единой точки взаимодействия жителей столицы с городскими службами. Поступающие обращения граждан фиксируются, классифицируются и направляются ответственным подразделениям с последующим контролем их исполнения. Такой подход позволяет не только оперативно реагировать на сообщения, но и системно анализировать проблемные вопросы, возникающие в различных районах города.

В рамках визита также состоялось ознакомление с деятельностью "Astana Innovations" и реализуемыми в столице цифровыми проектами, направленными на развитие концепции "умного города", повышение эффективности городских сервисов и использование современных технологий в интересах жителей.

Руководству департамента полиции продемонстрировали возможности мониторинга городской инфраструктуры и объектов в режиме реального времени. Благодаря цифровым инструментам можно отслеживать обстановку на определенных территориях, оперативно выявлять нештатные ситуации и нарушения, а также своевременно передавать информацию ответственным службам.

Особое значение такие технологии имеют для обеспечения общественной безопасности. Оперативный мониторинг позволяет быстрее выявлять потенциально опасные ситуации, определять место происшествия и обеспечивать своевременное реагирование соответствующих подразделений.

Современные цифровые решения дополняют традиционные механизмы работы правоохранительных органов: информация о ситуации в городе может поступать как непосредственно от граждан через iKOMEK109, так и формироваться посредством автоматизированного мониторинга.

— Сегодня безопасность современного города напрямую связана с тем, насколько быстро мы получаем информацию и насколько оперативно можем на нее отреагировать. Важно, чтобы обращения граждан, возможности цифрового мониторинга и работа правоохранительных органов были объединены в единую систему взаимодействия. Это позволяет не только быстрее реагировать на уже возникшие ситуации, но и своевременно выявлять потенциальные риски. Для Астаны, как динамично развивающейся столицы, внедрение таких технологий имеет особое значение, — отметил начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев.

Интеграция современных технологий, городского мониторинга и оперативного реагирования создает дополнительные возможности для обеспечения безопасности жителей столицы и повышения эффективности работы государственных служб.