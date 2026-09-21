Цифровые технологии помогают полиции обеспечивать безопасность в Павлодарской области

В Павлодарской области цифровые технологии становятся важным инструментом обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Системы видеонаблюдения позволяют полиции не только оперативно реагировать на происшествия, но и предупреждать правонарушения, устанавливать причастных лиц и раскрывать преступления.

Сегодня на территории региона в круглосуточном режиме работают 117 уличных камер. Их возможности активно используются сотрудниками полиции при обеспечении общественной безопасности.

С начала года на канал "102" поступило более 74 715 сообщений. Благодаря использованию систем видеонаблюдения раскрыто 217 преступлений. Кроме того, с их помощью пресечено порядка 26 тысяч правонарушений, среди которых 289 фактов мелкого хулиганства, 3 825 случаев распития алкогольных напитков в общественных местах и 17 709 нарушений правил дорожного движения.

Отдельное внимание уделяется безопасности граждан в местах массового пребывания. В Павлодаре, Экибастузе и Аксу установлены SOS-устройства, совмещающие видеонаблюдение и возможность экстренного аудиовызова помощи. В настоящее время такие устройства функционируют в 20 точках городов, еще 9 установлены в районах области.

Развивается и цифровая обратная связь с населением. Современный проект "Омниканальность" позволяет гражданам направлять обращения в полицию через различные цифровые платформы. С начала года сервисом воспользовались 1 564 человека. В их числе 299 обращений поступили через мобильное приложение "Омниканальность", 734 — через Egov Mobile, 483 — через приложение Kaspi.kz.

Использование цифровых инструментов позволяет сделать взаимодействие полиции с населением более оперативным и доступным, а профилактическую работу — адресной и эффективной.

Полиция продолжает работу по развитию цифровых технологий, расширению инфраструктуры видеонаблюдения и совершенствованию каналов обратной связи с гражданами. Главная задача — своевременно реагировать на обращения, предупреждать правонарушения и обеспечивать безопасность жителей региона.