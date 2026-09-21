Полиция обеспечила безопасность во время празднования Дня города в Алматы

В Алматы в минувшие выходные прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города. На различных площадках состоялись культурно-массовые, зрелищные и спортивные мероприятия с участием большого количества горожан и гостей мегаполиса.

Особое внимание уделялось охране общественного порядка, безопасности дорожного движения и обеспечению беспрепятственного передвижения горожан в районах проведения праздничных мероприятий.

По данным управления административной полиции, сотрудники полиции заранее организовали расстановку нарядов и маршруты патрулирования, усилив контроль на наиболее загруженных участках дорог и в местах массового скопления людей.

Благодаря скоординированной работе всех задействованных подразделений праздничные мероприятия прошли в штатном режиме, общественная обстановка оставалась стабильной.

Полиция благодарит жителей и гостей города за соблюдение общественного порядка, внимательность и ответственное отношение к требованиям безопасности.