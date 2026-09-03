Телефон не понадобился: очевидец ДТП в Петропавловске вызвал полицию с помощью кнопки SOS

"Здесь авария, люди просят помощи!" — с такими словами обратился в полицию пожилой мужчина, нажавший кнопку SOS возле магазина “Северный” на улице Назарбаева в Петропавловске.

Прохожий, услышав, что при столкновении двух автомобилей пострадали люди, оперативно вызвал полицию. Для этого не потребовалось даже доставать телефон: красный щиток с тревожной кнопкой, видеокамерой и прямым каналом связи находился поблизости.

Всего в областном центре установлены 20 кнопок SOS — на привокзальной площади, возле рынков и в других людных местах. С начала года горожане пользовались ими семь раз. В двух случаях информация не подтвердилась, по четырем составлены административные протоколы, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Этот случай — пример того, как современные средства связи делают помощь полиции доступнее. За восемь месяцев в Северо-Казахстанской области поступило 548 обращений через различные мобильные приложения.

Чаще всего североказахстанцы пользуются омниканальным приложением “102” и Egov.mobile — через них поступило 206 и 199 обращений соответственно. Остальные были сделаны через сервис “Закон и порядок” — его каждый может найти в банковских приложениях Kaspi и Halyk.

В основном люди предпочитают текстовый формат: только двое сделали видеозвонок, пятеро — воспользовались аудиозвонком. Больше половины — 276 обращений — касались нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий. По 23 обращениям после проверки информации возбуждены уголовные дела, из них одно — по факту распространения наркотиков.

Сегодня канал связи со стражами порядка почти каждый человек носит в кармане. А иногда для этого достаточно просто оглянуться вокруг — возможно, нужная кнопка находится совсем рядом.