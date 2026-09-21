Полиция и мотосообщество объединились для повышения безопасности на дорогах в Алматы

В Алматы к работе по обеспечению безопасности дорожного движения подключились представители мотосообщества. Вместе с сотрудниками полиции они приняли участие в разводе личного состава, после чего вышли на совместное патрулирование городских улиц.

Совместная работа проходит на фоне усиленной рейдовой отработки. В рамках мероприятий выявлено 213 нарушений ПДД, на штрафную стоянку водворено 59 транспортных средств, в том числе 13 мопедов и 3 мотоцикла.

На этот раз к профилактической работе присоединились представители мотосообщества — опытные мотоциклисты, пользующиеся авторитетом и доверием среди своих коллег.

— Наша позиция однозначна: эксплуатация мотоциклов должна осуществляться исключительно в рамках закона, безопасно и с уважением к другим участникам дорожного движения. Поведение отдельных водителей не должно становиться причиной негативного отношения ко всему мотосообществу, — подчеркнули участники рейда.

Во время совместного патрулирования представители мотосообщества обращали внимание на нарушения со стороны мотоциклистов, проводили профилактические беседы и разъясняли необходимость соблюдения правил дорожного движения, требований безопасности и уважительного отношения к окружающим.

Такой формат позволяет вести профилактическую работу не только со стороны полиции, но и непосредственно внутри самого мотосообщества.

Начальник управления административной полиции ДП города Алматы Абдинур Тасыбаев отметил, что безопасность дорожного движения — это общая ответственность полиции и самих участников движения.

— Мы заинтересованы в том, чтобы сами мотоциклисты активно участвовали в формировании культуры безопасного поведения на дорогах. Представители мотосообщества хорошо понимают специфику управления двухколесным транспортом и могут донести требования безопасности до своих коллег гораздо ближе и понятнее. Мы должны прийти к тому, чтобы мотоцикл в городе воспринимался не как источник опасности или беспокойства, а как обычный участник дорожного движения. Его водитель должен соблюдать закон, уважать окружающих и отвечать не только за свою безопасность, но и за безопасность других, — подчеркнул Абдинур Тасыбаев.