Полицейские пресекли выращивание и хранение наркотиков в частном доме в области Жетысу

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора — 2026" сотрудники полиции Аксуского района совместно с районным подразделением КНБ пресекли незаконное выращивание и хранение наркотикосодержащих растений в частном доме.

В ходе оперативно-следственных мероприятий в одном из домов села Жансугуров проведен обыск, в результате которого обнаружены несколько помещений, специально оборудованных для выращивания наркотикосодержащих растений.

В комнатах находились горшки с растениями, а также специальная палатка с системой искусственного освещения, оборудованная под мини-теплицу.

В ходе обыска изъято 28 кустов каннабиса общим весом более 5 кг, 720 гр свежесобранной и 762 гр высушенной марихуаны.

В ходе расследования установлены двое подозреваемых — уроженцы Аксуского района в возрасте 60 и 64 лет. В настоящее время оба подозреваемых содержатся под стражей.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает, что незаконное выращивание и хранение наркотических средств влечет уголовную ответственность. Граждан призывают сообщать обо всех известных фактах незаконного оборота наркотиков по номеру "102".