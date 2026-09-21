Встреча по профилактике наркопреступлений среди молодежи прошла в Караганде

В Доме дружбы города Караганды прошло масштабное профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение наркопреступлений среди молодежи.

Главная цель встречи — разъяснить подросткам вред употребления наркотиков, ознакомить их с требованиями законодательства и ответственностью за подобные деяния, а также пропагандировать здоровый образ жизни. Молодежь — будущее страны, и обеспечение ее безопасности является одной из ключевых задач общества.

Сегодня профилактика не ограничивается только выявлением правонарушений. Важная часть этой работы — предупреждение угроз и формирование у молодежи осознанного выбора. Каждый правильный шаг приближает к безопасному будущему.

Начальник управления полиции города Караганды Шахназар Салин подчеркнул, что цель мероприятия — услышать голоса молодежи, прислушаться к мнениям и вместе внести вклад в предотвращение наркопреступлений. Активность и гражданская позиция молодежи крайне важны.

Ранее среди молодежи был организован конкурс на лучшие профилактические видеоролики. Участники, используя творческий подход, показали негативное влияние наркотиков на жизнь человека и призвали сверстников ответственно относиться к своему будущему.

По итогам конкурса III место занял Амангельды Ардана, II место — студентка Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова Анастасия Франковская, а I место завоевала школьница Райана Рафкат. Все авторы получили ценные призы и благодарственные письма.

Эта инициатива стала примером того, что послание, исходящее от самих молодых людей, может быть более понятным и близким их сверстникам. Управление полиции города Караганды регулярно проводит совместную работу с родителями, образовательными организациями и представителями общественности по формированию безопасной среды.

Создание общества без наркотиков — общая задача. Профилактическая работа в этом направлении будет продолжена, ведь путь к безопасному будущему начинается с осознанного выбора каждого человека.