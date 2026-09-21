Полицейские выявили 117 нарушений ПДД за выходные в области Жетысу

Сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции области Жетысу провели профилактические рейды, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.

За выходные дни полицейские выявили 117 нарушений ПДД. Особое внимание уделялось водителям, действия которых создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий от управления транспортными средствами отстранены шесть водителей, находившихся в состоянии опьянения. Кроме того, выявлено 13 нарушений, связанных с техническим состоянием автомобилей, и 11 фактов незаконного переоборудования транспортных средств.

За использование телефона во время управления автомобилем к ответственности привлечены 15 водителей, за непристегнутый ремень безопасности — 21, за проезд на запрещающий сигнал светофора — 9.

Также полицейские пресекли 18 нарушений требований дорожных знаков, выявили двух водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, и 12 нарушений ПДД со стороны пешеходов.

Главная цель проводимых рейдов — не только выявление правонарушений, но и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья граждан.

Полиция призывает водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Управление автомобилем в состоянии опьянения, использование телефона за рулем и игнорирование требований дорожных знаков могут привести к трагическим последствиям.

Безопасность на дорогах начинается с личной ответственности каждого участника дорожного движения.