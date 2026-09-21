Для учащихся класса "Жас сақшы" организовали историко-познавательную экскурсию

Сотрудники департамента полиции города Шымкента организовали для учащихся классов "Жас сақшы" историко-познавательную экскурсию. В рамках поездки юные участники посетили исторические и культурные объекты Туркестанской области, имеющие большое значение для истории и духовного наследия народа.

Первой остановкой стал мавзолей Арыстан баб. Учащиеся познакомились с его историей и узнали о значении этого места в духовной жизни казахского народа.

В ходе поездки юные "Жас сақшы" также посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, где получили новую информацию о жизни великого мыслителя и его духовном наследии.

Кроме того, школьники побывали в одном из современных туристических объектов города Туркестана — комплексе "Керуен Сарай" и познакомились с его особенностями.

Такие историко-познавательные мероприятия способствуют повышению интереса подрастающего поколения к истории страны, а также формированию патриотического духа и гражданской ответственности.