Полиция раскрыла 32 квартирные кражи в Павлодарской области

Предупреждение и раскрытие хищений имущества граждан с проникновением в жилище продолжают оставаться одними из наиболее актуальных направлений деятельности полиции.

С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 35 квартирных краж. Принятыми мерами оперативники департамента полиции раскрыли 32 из них.

Большинство квартирных краж совершается днем, когда жильцы находятся на работе или в отъезде. Лица, совершающие кражи личного имущества граждан, проникают в жилища путем взлома замка, подбора ключа, через окна, в том числе отжимая пластиковые окна, и выносят все, что можно унести: ювелирные украшения, меховые изделия, другие ценные вещи и деньги.

Стражи порядка рекомендуют не оставлять ценные вещи без присмотра, оборудовать коридоры и подъезды камерами видеонаблюдения, укреплять двери прочными замками и не оставлять их открытыми даже на короткое время.

Эффективным способом сберечь имущество станет установка охранной сигнализации и подключение квартиры к пульту охраны.

Еще одним проверенным и эффективным методом предупреждения краж является поддержание дружеских отношений с соседями, чтобы, уезжая из города, быть уверенными, что за квартирой по мере возможности присмотрят.