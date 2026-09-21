Цифровой антинаркотический сервис с ИИ запустили в Казахстане

Департамент полиции Павлодарской области представил новый цифровой сервис Antinarko.kz — инициативу, направленную на повышение доступности антинаркотической информации и консультационной помощи для граждан.

Презентация нового ресурса состоялась на главной сцене региона — Ertis Promenade.

Antinarko.kz стал первым в Казахстане проектом такого формата, в котором консультационная составляющая реализована с использованием технологий искусственного интеллекта.

— Идея проекта возникла из 11-летнего практического опыта работы и понимания того, что человеку в сложной ситуации прежде всего необходим быстрый и понятный ответ: куда обратиться, где получить помощь и что предусматривает законодательство. Я хотела создать инструмент, который будет доступен в любое время и позволит получить необходимую информацию онлайн, — рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Ирина Тимиргалиева.

На сервисе Antinarko.kz пользователи могут ознакомиться с информацией о медицинских учреждениях и порядке обращения за помощью, получить сведения о мерах ответственности, предусмотренных законодательством, а также воспользоваться консультационным сервисом на основе искусственного интеллекта.

Создание цифрового ресурса стало одним из направлений цифровизации профилактической работы департамента полиции Павлодарской области.

Новый сервис является частью системной работы по профилактике наркоправонарушений, повышению правовой грамотности и информированности населения, а также расширению доступности консультационной помощи в цифровом формате.