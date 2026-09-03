Полицейские провели профилактическую встречу со студентами в Талдыкоргане

В Высшем политехническом колледже города Талдыкорган сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу совместно с членами Совета по профилактике наркоправонарушений провели профилактическую встречу со студентами.

Мероприятие прошло в формате “Открытого микрофона”, что позволило молодежи свободно задавать интересующие вопросы и получать компетентные ответы от специалистов.

В ходе встречи студентам разъяснили правовые и социальные последствия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Особое внимание уделено рискам вовлечения молодых людей в распространение запрещенных веществ под видом “легкого заработка”.

Полицейские подчеркнули, что даже одно необдуманное решение может привести к уголовной ответственности, судимости и негативно отразиться на дальнейшем образовании, трудоустройстве и жизни человека.

Особый интерес у студентов вызвало выступление волонтера, ранее привлеченного к ответственности за наркоправонарушение. Он поделился личным опытом, рассказал о допущенных ошибках и их последствиях, призвав молодых людей не повторять его путь.

— Я хочу, чтобы молодые люди учились на чужих ошибках. Одно необдуманное решение может изменить всю дальнейшую жизнь. Не стоит рисковать своим будущим ради "легкого заработка", — отметил волонтер.

В завершение встречи студентам рекомендовали внимательно относиться к своему окружению, не соглашаться на сомнительные предложения о заработке и при возникновении подозрительных ситуаций своевременно обращаться за помощью.

Профилактическая работа с молодежью проводится на постоянной основе и направлена на повышение правовой грамотности, предупреждение наркоправонарушений и формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему будущему.