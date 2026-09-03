Полицейские за 30 минут нашли пропавшего 9-летнего ребенка в области Абай

В городе Аягоз 9-летний ребенок, который после занятий не вернулся домой и потерялся, был найден живым и невредимым всего за 30 минут. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции тревога обеспокоенной матери вскоре сменилась радостью.

Происшествие произошло в городе Аягоз. В вечернее время местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что ее несовершеннолетний сын, после окончания занятий не вернулся домой. По предварительным данным, после уроков ребенок играл с друзьями, а затем потерял дорогу домой.

С момента поступления сообщения личный состав отдела полиции города Аягоз незамедлительно приступил к поисковым мероприятиям. Поскольку начинало темнеть, полицейские действовали максимально оперативно. Сотрудники ювенальной полиции тщательно обследовали территорию города, определяли возможные места нахождения ребенка и проверяли улицы. С помощью камер центра оперативного управления были установлены участки, по которым мог проходить ребенок, после чего эти территории начали обследовать.

Вскоре поисковые мероприятия дали результат. Полицейские обнаружили заблудившегося ребенка на одной из городских улиц и проверили его состояние. Убедившись, что с учеником все в порядке, сотрудники полиции передали его матери целым и невредимым.

Этот случай еще раз показал, насколько важно не терять время и оперативно действовать, когда пропадает ребенок. Даже кратковременное отсутствие может стать причиной серьезного беспокойства для родителей. В таких ситуациях своевременные действия сотрудников полиции играют решающую роль в обеспечении безопасности ребенка.