Нулевая терпимость к нарушениям: полиция усиливает контроль за тишиной и порядком

МВД последовательно реализует принцип “Закон и Порядок”. Его основа - своевременная реакция на любые правонарушения и неотвратимость ответственности.

Особое внимание полиция уделяет нарушениям, которые напрямую влияют на повседневную жизнь граждан: шуму в ночное время, хулиганству, использованию пиротехники во дворах и других общественных местах.

Патрули усилены в жилых массивах, дворах многоквартирных домов, возле кафе, ресторанов и развлекательных заведений. Для выявления нарушений активно используются камеры видеонаблюдения. В рамках “коврового” видеонаблюдения они подключаются к центрам оперативного управления. По проекту “Безопасный дом” участковые инспекторы также получают доступ к дворовым камерам.

С начала года полицией пресечено 79 тысяч нарушений тишины (ст. 437 КоАП). Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За использование пиротехники в населенных пунктах пресечено 269 нарушений (ст. 436 КоАП) - более чем втрое больше, чем в прошлом году. Если нарушение тишины сопровождается хулиганскими действиями, виновные привлекаются к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 434 КоАП).

Отдельная работа ведется с предпринимателями. По фактам нарушения тишины участковые инспекторы внесли более восьми тысяч представлений в адрес субъектов предпринимательства для устранения причин и условий, способствующих таким нарушениям.

Работа строится не только на пресечении, но и на профилактике. Более шести тысяч участковых инспекторов подключены к чатам жителей микрорайонов и жилых комплексов. Это позволяет оперативно видеть обращения граждан, реагировать на нарушения и разъяснять требования закона.

Позиция МВД принципиальна: ни одно нарушение общественного порядка не должно оставаться без реакции. Закон един для всех, а порядок начинается с уважения к правам окружающих.