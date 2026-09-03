У жителя ВКО изъяли 35 кг конопли

В Восточно-Казахстанской области сотрудники управления по противодействию наркопреступности и управления по противодействию экономической преступности департамента полиции в рамках ОПМ “Қарасора-2026” выявили факт незаконного выращивания и хранения конопли. Задержан 48-летний житель Глубоковского района.

В ходе обыска дома и хозяйственных построек полицейские обнаружили свертки с веществом растительного происхождения, высушенные части растений и 40 кустов. Экспертиза подтвердила, что изъятое относится к наркотическим средствам.

Основная находка оказалась в огороде. На территории домовладения полицейские обнаружили еще 156 кустов конопли. Общий вес изъятого составил 34,9 кг.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Полиция напоминает: выращивание и хранение наркосодержащих растений может повлечь уголовную ответственность. То, что выглядит как обычный “урожай”, в данном случае стало основанием для возбуждения уголовного дела.

https://youtu.be/Hb1gk2U1szA?si=x6pnohoA9rb2zZbV