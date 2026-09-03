Водитель грузовика привлечен к ответственности за попытку скрыть госномер в Астане

Сотрудники полка патрульной полиции департамента полиции города Астаны выявили факт использования подложного государственного регистрационного номерного знака.

В дневное время на автодороге Астана–Караганда патрульные остановили автомобиль Shacman под управлением 52-летнего водителя. Установлено, что при прохождении весового контроля мужчина предпринял попытку скрыть государственный регистрационный номерной знак автомобиля.

По решению суда мужчина подвергнут аресту и лишен права управления транспортными средствами сроком на один год.

Полиция предупреждает: попытки скрыть или изменить государственные регистрационные номерные знаки не помогут избежать ответственности. Подобные действия фиксируются сотрудниками полиции и техническими средствами контроля. Соблюдение установленных требований при эксплуатации транспортных средств — обязанность каждого водителя. Не стоит рисковать правами, безопасностью и своей репутацией ради попытки обойти контроль.