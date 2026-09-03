Профилактический форум “Жарқын болашақ” для студентов прошел в Алматы

В Алматы состоялся городской профилактический форум “Жарқын болашақ” с участием студентов первого курса Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.

Организаторами выступили МВД РК, управление по противодействию наркопреступности ДП Алматы, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, департамент экономических расследований по Алматы и управление молодежной политики города.

Студентам рассказали о современных способах вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков через интернет и мессенджеры, уголовной ответственности, а также о рисках дропперства, интернет-мошенничества, игровой зависимости и других цифровых угрозах.

Особое внимание уделили тому, как распознать попытки вовлечения в преступную деятельность и безопасно реагировать на противоправный контент. Участникам продемонстрировали профилактические видеоматериалы и провели открытую сессию вопросов и ответов.

Форум стал очередной площадкой для прямого диалога полиции с молодежью и направлен на формирование правовой грамотности, ответственного поведения и неприятия любых форм участия в преступной деятельности.