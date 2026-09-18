Более 7 000 нарушений правил благоустройства выявили в ВКО

В Восточно-Казахстанской области продолжается республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Сотрудники полиции совместно с местными исполнительными органами проводят рейды и следят за соблюдением правил благоустройства.

Особое внимание уделяется местам, где чаще всего оставляют мусор. В ходе рейдов, а также с помощью камер видеонаблюдения выявляются случаи складирования крупногабаритных предметов и бытовых отходов на улицах, во дворах и других общественных территориях.

С начала акции полицейские выявили 7 368 правонарушений. Из них 6 171 факт связан с нарушением правил благоустройства, еще 1 197 — с загрязнением мест общего пользования.

Продолжается работа и по выявлению несанкционированных свалок. В регионе выявлено 164 таких места, 143 из них уже ликвидированы.

По каждому выявленному нарушению устанавливаются виновные лица и принимаются меры в соответствии с законодательством.

Полиция призывает жителей соблюдать правила благоустройства и не оставлять мусор в непредназначенных для этого местах. Чистота и порядок складываются из простых действий каждого человека.