Более 120 наркограффити закрашено в области Абай

В области Абай сотрудники полиции совместно с представителями Молодежного крыла партии "Әділет" проводят комплексную рейдово-профилактическую акцию по выявлению и удалению незаконной рекламы наркотиков.

С начала года в регионе проведено около 10 рейдов, в ходе которых закрашено более 120 рекламных надписей, пропагандирующих наркотические средства и способствующих их незаконному обороту.

В рамках рейдов сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Абай и молодежные активисты обходят дворы жилых домов, улицы, общественные места и другие территории, выявляя подозрительные надписи на стенах, заборах и различных объектах.

Такие надписи могут содержать несколько букв и цифр, однако зачастую используются для скрытой рекламы наркотиков и перенаправления потенциальных покупателей на определенные интернет-ресурсы.

В акции принимают участие не только сотрудники полиции, но и представители молодежного сообщества. Участники не ограничиваются удалением незаконной рекламы, а также проводят разъяснительную работу с населением.

Особое внимание уделяется подросткам и молодежи. Им рассказывают о негативных последствиях употребления наркотиков, их влиянии на здоровье, образование, будущее и положение человека в обществе.

Профилактическая работа по противодействию наркопреступности требует постоянного внимания и участия всех заинтересованных сторон. Совместные рейды позволяют не только очищать общественные пространства от незаконной рекламы, но и повышать осведомленность граждан о рисках, связанных с наркотиками.

Такая работа направлена на обеспечение безопасности информационной среды и предупреждение распространения наркотиков среди населения.