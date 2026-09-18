Молодежный форум "Жастар – Заң мен тәртіптің тірегі" прошел в Карагандинской области

Сегодня в Карагандинской области прокуратура совместно с акиматом при участии департамента полиции и департамента экономических расследований провела молодежный форум "Жастар – Заң мен тәртіптің тірегі", приуроченный к началу учебного года.

В работе форума приняли участие председатель Комитета министерства внутренних дел Арман Саданов, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, прокурор области Мурат Тлеубердиев, начальник департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры Аида Ануар, начальник департамента экономических расследований Дархан Куракбаев, а также представители молодежных организаций и общественные деятели.

Мероприятие проведено в рамках продвижения концепции "Закон и порядок" и направлено на повышение правовой культуры молодежи, профилактику правонарушений и формирование ответственного отношения к принимаемым решениям.

Форум объединил свыше 15 тысяч учащихся высших и средних специальных учебных заведений в офлайн- и онлайн-форматах.

Участникам показали реальные истории молодых людей, оказавшихся вовлеченными в распространение наркотиков, интернет-мошенничество, финансовые пирамиды и дропперство. На конкретных примерах правоохранители рассказали о том, как необдуманный поступок или желание быстро заработать могут привести к серьезным правовым последствиям.

В своем выступлении аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул важность формирования правового сознания молодежи.

— Сегодня на формирование взглядов и поведения молодежи все больше влияет цифровая среда — прежде всего социальные сети. Особенно восприимчивы к этому подростки: стремление быстро заработать порой приводит их к серьезным ошибкам и даже преступлениям. Поэтому, как отмечает Глава государства, наша задача — говорить с молодым поколением об ответственности, порядочности и уважении к закону на понятном ему языке и в современных форматах, — отметил глава региона.

Выступая перед участниками форума, прокурор области отметил, что развитие цифровых технологий создает не только новые возможности, но и новые вызовы, требующие современных подходов к профилактике преступности.

Форум прошел в открытом и интерактивном формате. Помимо выступлений экспертов, состоялись игры, диалоги со студентами и панельные сессии, в ходе которых участники обсудили конкретные вопросы и внесли свои предложения.

"Закон и порядок" — это не только работа государственных органов. Это ежедневный осознанный выбор каждого. Именно с такого выбора начинается правовая культура и ответственное общество.