В рамках ОПМ "Безопасный дом" усилен контроль за безопасностью в семьях в Атырау

На территории Атырауской области с 15 по 17 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасный дом", направленное на предупреждение бытового насилия и защиту прав женщин и детей.

В течение трех дней сотрудники полиции выявляют граждан, склонных к семейным конфликтам, а также семьи, нуждающиеся в помощи, и изучают условия их проживания. Особое внимание уделяется предупреждению бытовых конфликтов, недопущению насилия и обеспечению безопасности членов семьи.

С начала года на территории области рассмотрено 4158 сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений. Более 4000 лиц, нарушивших спокойствие в семье, привлечены к ответственности. Кроме того, в отношении правонарушителей в сфере семейно-бытовых отношений вынесено 3310 защитных предписаний. Данные меры предусматривают установленные законом ограничения на действия лиц, допустивших нарушения, в отношении потерпевших. Сотрудники полиции призывают не оставаться безучастными к конфликтам в семье. В случае столкновения с насилием либо если вы стали его свидетелем, необходимо незамедлительно обратиться по номерам "102".

Безопасность в семье начинается прежде всего с уважения к правам, жизни и достоинству каждого человека.