26 августа в городе Сумы во взаимодействии МВД Казахстана и киберполиции Украины задержан несовершеннолетний, подозреваемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в одном из ТРЦ в Астане.

В ходе обыска изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбук, системный блок и банковская карта. На электронных устройствах обнаружены цифровые доказательства, в том числе использованный аккаунт, текст направленного сообщения и другие сведения.

В настоящее время проводится анализ изъятой техники для установления возможных соучастников и проверки причастности задержанного к аналогичным фактам.

Взаимодействие с компетентными органами Украины по вопросу принятия дальнейших процессуальных решений продолжается.

МВД Казахстана напоминает: ложные сообщения о минировании, терроризме, захвате заложников и иных угрозах безопасности - не шутка. Такие действия влекут серьезные правовые последствия. Родителям рекомендуется разъяснять детям правила безопасного и ответственного поведения в интернете, а также обращать внимание на подозрительную активность в социальных сетях и мессенджерах.