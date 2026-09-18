Новые технологии для безопасности граждан: МВД развивает направление БПЛА

Обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и оперативное реагирование на современные вызовы требуют постоянного совершенствования профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел.

Министерство внутренних дел последовательно внедряет современные технологии и новые технические решения, способствующие повышению эффективности служебной деятельности. Одним из таких направлений стало развитие беспилотных авиационных систем. С 10 августа на базе учебно-тренировочной лаборатории беспилотных авиационных систем МВД проведено уже четыре специализированных курса подготовки операторов БПЛА.

Обучением охвачены сотрудники всех оперативных подразделений органов внутренних дел. В рамках курсов они проходят комплексную теоретическую и практическую подготовку: изучают основы эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, особенности их применения в различных условиях, отрабатывают навыки управления и выполнения практических задач.

Особое внимание уделяется использованию возможностей беспилотных систем непосредственно в оперативно-служебной деятельности. Полученные знания и навыки позволяют сотрудникам эффективнее проводить поисковые и оперативные мероприятия, осуществлять мониторинг местности, обследовать труднодоступные территории, фиксировать необходимую информацию и оперативно оценивать обстановку.

По итогам обучения сотрудники, успешно освоившие программу и подтвердившие необходимые практические навыки, получают соответствующие сертификаты.

Внедрение современных технологий и системная подготовка сотрудников являются важной частью проводимой МВД работы по повышению эффективности органов внутренних дел.

Главными приоритетами ведомства остаются обеспечение безопасности граждан, защита их законных прав и интересов, укрепление правопорядка и соблюдение принципа "Закон и Порядок". Современные технологии в этой работе выступают эффективным инструментом для выполнения основной задачи.