Мужчина забрал деньги, оставшиеся в банкомате, в Уральске
В одном из торговых домов женщина внесла в банкомат более 600 тысяч тенге. Из-за технического сбоя деньги не были зачислены на карту и остались в купюроприемнике. Подошедший следом мужчина забрал их.
Полиция оперативно установила и задержала 45-летнего жителя Уральска. Деньги возвращены владелице, начато досудебное расследование.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Полиция напоминает: не отходите от банкомата, пока не убедитесь в зачислении денег и завершении операции.