Мужчина забрал деньги, оставшиеся в банкомате, в Уральске

В одном из торговых домов женщина внесла в банкомат более 600 тысяч тенге. Из-за технического сбоя деньги не были зачислены на карту и остались в купюроприемнике. Подошедший следом мужчина забрал их.

Полиция оперативно установила и задержала 45-летнего жителя Уральска. Деньги возвращены владелице, начато досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Полиция напоминает: не отходите от банкомата, пока не убедитесь в зачислении денег и завершении операции.