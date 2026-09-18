В воинской части 5451 в Караганде с начала года выступает юмористическая команда “Ұлттық ұлан”. За это время военнослужащие приняли участие в конкурсах и турнирах разного уровня, более чем в половине из которых стали призерами.

В команде всего 5–6 военнослужащих. В своих выступлениях они с юмором обыгрывают знакомые каждому военнослужащему ситуации из армейской жизни, особенности службы и повседневного военного быта. Такой подход быстро нашел отклик у зрителей и принес команде первые серьезные успехи.

Одним из главных достижений команды стало призовое место на республиканском турнире “Елорда CUP” в Астане, собравшем сильнейшие коллективы страны. Среди команд, созданных на базе воинских частей, ранее подобного результата никто не добивался. Этот успех стал подтверждением высокого уровня подготовки и самобытного стиля команды “Ұлттық ұлан”.

За острыми шутками и яркими сценическими образами стоит ежедневная ответственная служба военнослужащих. Каждый день они обеспечивают общественный порядок, безопасность граждан и спокойствие жителей страны. Участие в юмористическом клубе помогает военнослужащим раскрывать творческие способности, а также укрепляет командное взаимодействие, чувство товарищества и дисциплину.

Военнослужащие на собственном примере показывают, что служебный долг и творчество можно успешно совмещать. На сцене они дарят зрителям хорошее настроение своим юмором и артистизмом, а на службе оправдывают доверие граждан преданностью Родине и ответственным отношением к воинскому долгу.

Отметим, что юмористы Национальной гвардии получили путевку в 1/8 финала лиги Qazaqstan CUP, которые пройдут в Астане с 20 по 24 сентября.