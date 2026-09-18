Школьники приняли участие в правовом квесте и спортивных эстафетах в Экибастузе

Почетным гостем встречи стал начальник управления полиции города Экибастуза Толеген Кудайбергенов. В своем обращении к школьникам он пожелал ребятам успехов в учебе, крепкого здоровья, хороших друзей, новых достижений и уверенности в своих силах.

В ходе мероприятия для учащихся была организована насыщенная программа. Ребята приняли участие в правовом квесте, в рамках которого проверили свои знания о правах и обязанностях, правилах безопасного поведения и ответственности за свои поступки.

Особый интерес вызвали спортивные эстафеты. Школьники продемонстрировали скорость, ловкость, командный дух и взаимовыручку. Веселые конкурсы и активные задания подарили участникам массу положительных эмоций.

Подобные мероприятия являются важной частью работы по формированию у подрастающего поколения правовой культуры, ответственности и уважения к закону.