Около 400 гр мефедрона: в Алматы задержаны двое подозреваемых

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Жетысу пресекли факт незаконного оборота психотропных веществ.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий в Наурызбайском районе города Алматы полицейские остановили автомобиль Jetour.

При проведении неотложного обыска под ковриком переднего пассажирского сиденья была обнаружена черная барсетка. Внутри находился сверток, обмотанный изолентой, с порошкообразным веществом белого цвета.

В ходе расследования установлено, что изъятое вещество является психотропным веществом — мефедроном. Его общий вес составил 392 гр.

По подозрению в причастности к незаконному обороту психотропных веществ задержаны двое мужчин — 23-летний и 46-летний жители города Алматы. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По имеющимся данным, задержанные осуществляли сбыт психотропных веществ путем размещения тайников-закладок на территории области Жетысу.

В настоящее время по уголовному делу продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также иные лица, которые могут быть причастны к незаконному обороту психотропных веществ.

Полиция продолжает системную работу по выявлению и пресечению фактов распространения наркотиков и психотропных веществ.