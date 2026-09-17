Дрон напомнил пешеходам о правилах дорожной безопасности в СКО

Необычную профилактическую акцию провели полицейские в Северо-Казахстанской области. На перекрестке возле торгово-развлекательного центра "Dostyq mall" к пешеходам обращался дрон с громкоговорящим устройством.

— Пешеход, внимание! Не спеши! Остановись перед дорогой. Посмотри налево... теперь направо. Убедись, что водитель тебя видит и уступает дорогу. Все безопасно? Тогда переходи, — с такими словами он "обращался" к удивленным пешеходам.

Проявлять повышенную бдительность необходимо, даже если дорога переходится в установленном месте. С начала года 15 пешеходов попали под колеса из-за того, что водители не предоставили им преимущество в движении.

В этой связи предупреждение полицейских особенно актуально. В записи, которую транслировал дрон, были и такие слова: "Телефон убери — дорога не место для отвлечения. Береги себя. Соблюдай правила!"

Акция прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Внимание — пешеход!". ОПМ носило выраженный предупредительный характер и включало десятки разъяснительных встреч со школьниками и взрослыми.

Кроме того, за 3 дня ОПМ выявлено 282 нарушения ПДД. Из них 88 — нарушения правил проезда перекрестков, 53 — нарушения правил проезда пешеходных переходов, 135 — нарушения ПДД пешеходами и иными участниками движения.