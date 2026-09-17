Кража имущества из частного дома раскрыта в Усть-Каменогорске

В полицию обратился 44-летний горожанин, который сообщил, что в дневное время неизвестный незаконно проник на территорию его частного дома, откуда из беседки похитил шуруповерт DeWalt и колонку JBL.

Сумма причиненного ущерба составила порядка 300 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения сотрудники отдела криминальной полиции Иртышского ОП установили и задержали подозреваемого — 36-летнего местного жителя. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что похитил имущество с целью последующей продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности: не оставлять ценные вещи без присмотра, закрывать окна, двери и ворота, а также по возможности устанавливать камеры видеонаблюдения.

Простые меры предосторожности помогут снизить риск стать жертвой имущественных преступлений.