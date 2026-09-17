Итоги профилактической акции "Внимание, пешеход!" подвели в Астане

В Астане с 14 по 16 сентября прошла профилактическая акция "Внимание, пешеход!", направленная на повышение безопасности дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В период акции сотрудники полиции усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами. Выявлено 127 нарушений правил проезда перекрестков, а также более 400 нарушений ПДД, допущенных пешеходами.

Отдельное внимание уделено профилактической работе с детьми. В организациях образования проведено 46 профилактических лекций и разъяснительных занятий, в ходе которых учащимся напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, необходимости переходить проезжую часть только в установленных местах и быть особенно внимательными вблизи образовательных учреждений.

Кроме того, сотрудники полиции обследовали состояние пешеходных переходов и прилегающих участков возле организаций образования, остановок общественного транспорта, торговых объектов и других мест с высокой концентрацией пешеходов. Проверялось наличие и состояние дорожных знаков, разметки, освещения и пешеходных ограждений.

Пешеходам также вручались информационные брошюры с основными правилами безопасного поведения на дороге.

Полиция напоминает: безопасность на дороге зависит от каждого участника движения. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и предоставлять преимущество пешеходам на переходах, а пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах и не выходить на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.