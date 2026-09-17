Масштабная профилактическая работа проводится в области Абай

Порядок на улицах начинается не только с работы патрульных экипажей — он складывается из внимания к каждому двору, каждому дому и каждому нарушению.

На территории района Жанасемей проведено локально-рейдовое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности жителей.

К работе были привлечены представители департамента полиции области Абай, отдела полиции района Жанасемей, управления полиции города Семей, а также подразделений Бескарагайского и Бородулихинского районов, СОБР, батальона патрульной полиции и роты патрульной полиции.

В ходе отработки пресечено 117 административных правонарушений. Из них 79 выявлены по линии профилактики и 38 — в сфере дорожной безопасности.

Особое внимание уделено жилому сектору. Полицейскими проведен подворный обход — проверено 1 248 жилых домов.

В ходе обходов жителям вручались информационные материалы по вопросам безопасности детей, профилактики интернет-мошенничества, соблюдения правил дорожного движения и предупреждения семейно-бытовых правонарушений.

Отдельное внимание уделено населенному пункту Шульбинск. В рамках ОПМ "Мотоцикл" полицейскими пресечен факт управления мотоциклом ИЖ Планета-5 без государственного регистрационного номерного знака и водительского удостоверения. В отношении нарушителя составлены административные материалы.

Кроме того, проверены 18 объектов торговли. С владельцами проведены профилактические беседы о соблюдении установленных требований при реализации алкогольной и табачной продукции.

В поле зрения полиции также находились граждане, склонные к совершению правонарушений. За период мероприятия посещено 16 таких лиц, в том числе неблагополучные семьи и граждане, злоупотребляющие алкоголем.

Проверено 25 владельцев гражданского оружия. Нарушений правил его хранения и регистрации не установлено.

Подобные мероприятия позволяют не только выявлять уже совершенные правонарушения, но и предупреждать их, работая непосредственно с населением и находясь в постоянном контакте с жителями.

Полиция призывает граждан соблюдать требования законодательства, бережно относиться к безопасности окружающих и незамедлительно сообщать в полицию о правонарушениях.