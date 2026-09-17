Профилактическая акция "Пешеход" проходит в Алматы

В эти дни в Казахстане проходит профилактическая акция "Пешеход". С начала года в Алматы зарегистрировано около 2 тысяч ДТП с участием пешеходов.

В рамках акции сотрудники полиции усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения, в том числе за предоставлением водителями преимущества пешеходам.

Профилактическая работа также проводится в школах. С учащимися проходят разъяснительные мероприятия, детям раздают световозвращающие элементы.

— Безопасность на дороге зависит от каждого участника движения. Водителям необходимо быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам, а пешеходам — соблюдать правила и переходить дорогу только в установленных местах, — резюмировал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Абдинур Тасыбаев.