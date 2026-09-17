Полиция провела разъяснительную работу с более чем 600 студентами в Туркестанской области
В Туркестанской области полицейские проводят разъяснительную работу среди студентов колледжей, направленную на профилактику преступлений и правонарушений.
В ходе встречи сотрудники полиции Толебийского района провели лекцию для более чем 600 студентов колледжа № 8 и рассказали о последствиях совершения преступлений и противоправных действий.
Молодым людям разъяснили важность соблюдения законодательства и призвали не допускать противоправных действий.
Кроме того, особое внимание было уделено недопущению проноса на территорию колледжа запрещенных веществ, соблюдению общественного порядка и профилактике других правонарушений.
Сотрудники полиции продолжают профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности и повышение правовой грамотности молодежи.