Полиция провела разъяснительную работу с более чем 600 студентами в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские проводят разъяснительную работу среди студентов колледжей, направленную на профилактику преступлений и правонарушений.

В ходе встречи сотрудники полиции Толебийского района провели лекцию для более чем 600 студентов колледжа № 8 и рассказали о последствиях совершения преступлений и противоправных действий.

Молодым людям разъяснили важность соблюдения законодательства и призвали не допускать противоправных действий.

Кроме того, особое внимание было уделено недопущению проноса на территорию колледжа запрещенных веществ, соблюдению общественного порядка и профилактике других правонарушений.

Сотрудники полиции продолжают профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности и повышение правовой грамотности молодежи.