Более 100 наркограффити удалили в ходе антинаркотической акции в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске прошла масштабная антинаркотическая акция, объединившая более 1500 участников — студентов, сотрудников полиции, представителей государственных органов, молодежных и общественных организаций. По итогам акции с улиц города удалили более 100 наркограффити.

Мероприятие организовано молодежным крылом “Жастар рухы” при партии “Әділет” совместно с управлением по противодействию наркопреступности ДП ВКО, а также при поддержке городского акимата и прокуратуры.

Центральной площадкой акции стал амфитеатр, где собрались студенты вузов и колледжей. Для молодежи подготовили концертную программу, выступления творческих коллективов и профилактические встречи.

Затем акция продолжилась на улицах областного центра. Участники вместе с полицейскими провели рейд по выявлению и уничтожению наркограффити — надписей с рекламой интернет-ресурсов, связанных с распространением наркотиков. Также в местах массового скопления людей распространялись информационные материалы.

Полиция напоминает: чистый город начинается с неравнодушия. Увидели наркограффити — сообщите, не проходите мимо.