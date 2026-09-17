В МВД чествовали призеров VI Всемирных игр кочевников

В Министерстве внутренних дел чествовали спортсменов, достойно представивших Казахстан на VI Всемирных играх кочевников.

Соревнования проходили с 31 августа по 6 сентября в Кыргызской Республике и объединили около трех тысяч спортсменов из 109 стран. В составе национальной сборной Казахстана выступили представители МВД, завоевавшие две золотые и одну серебряную медали.

Все призеры являются представителями спортивного клуба "ARLAN" МВД.

Болат Сапар, старший инструктор по спорту центра подготовки спортивной команды воинской части 6636 Национальной гвардии МВД, завоевал золотую медаль в самбо в весовой категории до 98 кг.

Достан Ошабаев, госавтоинспектор Процессингового центра ДП Восточно-Казахстанской области, стал обладателем золотой медали в дисциплине арқан тартыс.

Алмас Жұмағали, инспектор СОБР ДП Акмолинской области, завоевал серебряную медаль в кыргыз курош в весовой категории свыше 100 кг.

Отметим, что за выдающееся спортивное достижение Болат Сапар был отмечен Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".

На торжественной встрече в МВД спортсменам выразили благодарность за высокие результаты, волю к победе и достойное представление страны на международной арене. Стражам порядка вручили очередные звания и награду.