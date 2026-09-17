Казахстан принял участие в Глобальном форуме общественной безопасности в Китае

Вопросы противодействия транснациональной и киберпреступности, миграционной безопасности и применения современных технологий в работе полиции обсудили на Форуме глобального сотрудничества в сфере общественной безопасности в китайском городе Ляньюньган.

По поручению министра внутренних дел Ержана Саденова в форуме приняла участие делегация МВД Казахстана во главе с первым заместителем министра Бауржаном Аленовым.

Международная площадка объединила более 2100 представителей из 139 стран, территорий и международных организаций, включая руководителей правоохранительных органов.

Одной из ключевых тем для казахстанской делегации стали безопасность приграничных территорий и упрощение взаимных поездок граждан. Эти вопросы рассмотрели на заседании высокого уровня представителей миграционных и пограничных ведомств Китая и стран Центральной Азии.

Участники обсудили взаимодействие профильных служб, обеспечение безопасности в пунктах пропуска и применение технологий, позволяющих сделать пересечение границ удобнее для граждан.

Представители МВД Казахстана также обменялись с зарубежными коллегами опытом охраны общественного порядка и расследования преступлений, ознакомились с современными технологическими решениями и их практическим применением в работе полиции.