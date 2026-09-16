Молодежь обсудила вопросы законопослушности и ответственности в Павлодаре

В Павлодаре состоялось молодежное мероприятие “Заң мен Тәртіп: жастар таңдауы”, объединившее активную молодежь региона и представителей государственных органов.

Спикером мероприятия выступил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Малик Онгарбаев. В своем выступлении он затронул актуальные вопросы, волнующие молодежь, разъяснил нормы действующего законодательства и напомнил об ответственности за совершение правонарушений.

В рамках встречи также прошел блиц-опрос на знание законодательства Республики Казахстан. Участники продемонстрировали правовую грамотность, эрудицию и заинтересованность в вопросах соблюдения закона.

Особое внимание было уделено важности законопослушного поведения, личной ответственности и активной гражданской позиции.

Малик Онгарбаев призвал молодых людей осознанно относиться к своим поступкам, уважать закон и вносить свой вклад в формирование безопасного общества.

Мероприятие стало открытой площадкой для диалога между молодежью и представителями государственных органов. Подобные встречи способствуют повышению правовой культуры молодого поколения и укреплению в обществе принципа “Закон и порядок”.