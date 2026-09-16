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Военнослужащие Нацгвардии МВД завоевали медали на чемпионатах мира

Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК достойно представили страну на международной спортивной арене, завоевав призовые места на чемпионатах мира по двум видам борьбы.

В Ташкенте впервые прошел чемпионат мира по курашу среди военнослужащих. В составе сборной Казахстана в соревнованиях приняли участие военнослужащие Национальной гвардии.

По итогам чемпионата военнослужащий воинской части 6636 Мади Амангельды выступил в весовой категории до 81 кг и завоевал серебряную медаль.

Еще одну награду для казахстанской команды принес военнослужащий воинской части 6655 Азат Куанов. На чемпионате мира по пляжному самбо, который прошел в Бразилии, в городе Карагуататуба штата Сан-Паулу, он выступил в весовой категории до 88 кг и занял третье место.

Впервые организованный в Бразилии чемпионат собрал сильнейших спортсменов из разных стран мира. Программа соревнований включала индивидуальные поединки среди мужчин и женщин в восьми весовых категориях, а также командные состязания в смешанном формате.

Успешное выступление военнослужащих Национальной гвардии на международных соревнованиях демонстрирует высокий уровень их спортивной подготовки. Совмещая военную службу с занятиями спортом, военнослужащие вносят вклад в развитие отечественного спорта и укрепляют спортивные традиции войск правопорядка.