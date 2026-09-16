"Курсанты как одна семья": учебные заведения МВД поддержали новую традицию

Учебные заведения МВД запустили республиканскую акцию “Курсанты как одна семья”.

Эта инициатива призвана укрепить связь между курсантами из разных регионов.

Идея республиканской акции “Курсанты как одна семья” принадлежит Карагандинской академии МВД. Ее первым участником стала Алматинская академия МВД.

Все началось с небольшого знака внимания. Курсанты Алматинской академии отправили своим коллегам в Караганду алматинский апорт. Это был своеобразный подарок от города, с которым ассоциируется этот фрукт.

В Карагандинской академии решили продолжить эту идею и ответили своим коллегам посылкой с сарыаркинским кумысом.

Так обычный обмен между курсантами двух учебных заведений стал основой для новой республиканской акции.

Начальник Алматинской академии МВД Қалижан Қобландин отметил, что подобные инициативы важны прежде всего своим содержанием.

— Для нас важно, чтобы курсант с первых дней понимал, что служба объединяет не только тех, кто учится рядом. За ней стоит большое профессиональное сообщество, где каждый готов поддержать другого. Такие традиции формируют отношение к службе не только через слова и занятия, но и через конкретные поступки, — отметил он.

Для алматинских первокурсников, которые сейчас находятся на учебно-полевых сборах, посылка из Караганды стала особенно теплым знаком внимания. Кумыс ребята попробовали вместе во время ужина.

В Карагандинской академии рассчитывают, что на этом обмен не закончится и к акции присоединятся другие учебные заведения МВД, а также военные и ведомственные вузы.

— Мы хотели показать, что связь между учебными заведениями можно укреплять не только совместными мероприятиями и профессиональными встречами. Иногда для этого достаточно простой инициативы. У каждого региона есть свои традиции и особенности, которыми можно поделиться с коллегами. Надеемся, что к акции присоединятся другие учебные заведения и со временем она станет нашей общей традицией, — отметил начальник Карагандинской академии МВД Ержан Бимолданов.

Организаторы отмечают, что акция не предполагает формального обмена подарками. Ее задача — создавать больше поводов для общения между курсантами разных учебных заведений, знакомить их с традициями разных регионов и формировать профессиональные связи еще в период обучения.

В дальнейшем участники акции смогут представить свои города и регионы через национальные блюда, ремесла, спортивные или культурные традиции.

Так инициатива двух академий получила республиканское продолжение. Теперь к ней могут присоединиться другие учебные заведения системы МВД и другие вузы вне зависимости от принадлежности.