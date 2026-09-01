Сотрудница полиции стала победительницей масштабного фестиваля бега в Павлодарской области

В городе Аксу Павлодарской области прошел масштабный фестиваль бега, в котором приняли участие 12 000 профессионалов и любителей бега.

На данных соревнованиях Спортивный комплекс "Арлан МВД РК" достойно представила сотрудница департамента полиции Павлодарской области Асель Абдраманова, завоевавшая "золото".

Забеги проходили для детей и взрослых на дистанциях 3, 5, 10 и 21 км.

Асель Абдраманова показала лучшее время — 1 час 36 минут — и стала абсолютной победительницей в личном зачете на дистанции 21 км среди женщин.

— Эта награда для меня значит многое. Каждая победа дается ценой упорных тренировок и жесткой дисциплины. Я горжусь, что смогла достичь такого результата. Это вдохновляет двигаться дальше и ставить перед собой еще более высокие цели. Сейчас я не представляю свою жизнь без спорта, — говорит Асель.

Стоит отметить, что Асель Абдраманова — неизменный призер и победитель легкоатлетических соревнований различного уровня. На протяжении многих лет она занимается профессиональным бегом. Соревновалась в различных дисциплинах: толкании ядра, метании диска, метании молота, прыжках в длину с разбега, тройном прыжке с разбега и беге. Сегодня Асель является рекордсменкой Казахстана по метанию диска. В ее активе — множество золотых, серебряных и бронзовых медалей.