Накануне нового учебного года жители сел Мынарал, Аксуек и Киякты Мойынкумского района стали участниками встреч “Есірткісіз ауыл”.

Мероприятия состоялись в рамках концепции “Закон и порядок”. В центре внимания были профилактика наркомании, здоровый образ жизни и участие самих жителей в создании безопасной среды для детей и молодежи.

Спикеры отметили, что профилактика наркомании требует совместной работы семьи, школы, государства и общества. Внимание к интересам и окружению подростков помогает своевременно предупреждать риски и направлять их энергию в полезное русло.

Встречи не ограничились информационными выступлениями. Жители напрямую пообщались с представителями государственных органов и общественности, задали вопросы и озвучили свои предложения.

Отдельный акцент был сделан на духовном воспитании и полезном досуге. Жителям подарили “Слова назидания” Абая — произведение о знаниях, нравственном выборе и ответственности человека за свои поступки.

Участникам акции вручили футболки и бейсболки с символикой “Есірткісіз болашақ”.

Организаторами выступили управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области, отдел внутренней политики Мойынкумского района и общественное объединение “Нығмет нұры”, входящее в Совет по профилактике наркоправонарушений.