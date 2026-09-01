Полицейские провели профилактическую встречу со школьниками в Кызылорде

1 сентября начальник управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Кызылординской области подполковник полиции Б. Багисов посетил школу-лицей №101.

В рамках Дня знаний для учащихся провели профилактическую встречу, посвященную предупреждению распространения наркотиков среди молодежи и формированию ответственного отношения к своему здоровью и будущему.

В ходе беседы Б. Багисов рассказал школьникам о негативных последствиях употребления наркотиков, призвал не поддаваться влиянию сомнительных предложений и всегда делать осознанный выбор.

Особое внимание было уделено здоровому образу жизни, учебе, спорту и саморазвитию. Отмечено, что именно от сегодняшних решений молодежи во многом зависят ее будущее и будущее страны.

Также учащимся рассказали о важности участия в экологической инициативе “Таза Қазақстан”, направленной на формирование культуры чистоты, бережного отношения к окружающей среде и ответственности за свой город и страну.

В завершение школьникам пожелали успешного учебного года, высоких достижений и уверенности в своих силах, подчеркнув, что здоровая и образованная молодежь — основа светлого будущего Казахстана.