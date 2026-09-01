Более 30 тысяч нарушений требований по благоустройству выявлено с начала года в столице

В рамках республиканской экологической акции “Таза Қазақстан” на территории столицы на постоянной основе проводится работа по соблюдению санитарной чистоты, обеспечению выполнения требований по благоустройству и поддержанию порядка в общественных местах.

С начала года в ходе рейдовых мероприятий выявлено более 30 тысяч правонарушений.

В ходе очередного контрольного мероприятия было установлено, что подрядная организация, осуществлявшая строительные работы, после их завершения своевременно не вывезла с территории строительные отходы и мусор. В результате строительные отходы негативно повлияли на окружающую среду и привели к нарушению санитарного состояния территории.

По данному факту подрядная организация привлечена к ответственности.

После выявления нарушения ответственным лицам было указано на необходимость в кратчайшие сроки привести территорию в надлежащее состояние. По итогам проведенной работы подрядная организация выполнила поставленные требования: весь мусор и строительные отходы были собраны и полностью вывезены, территория очищена.

В ходе еще одного контрольного мероприятия было установлено, что строительная компания не соблюдала требования по благоустройству и санитарной чистоте. В частности, на прилегающей к строительному объекту территории были складированы строительные материалы и отходы, а сама территория содержалась в ненадлежащем санитарном состоянии. По данному факту в отношении строительной компании также составлен административный протокол.

Полиция предупреждает о недопустимости нарушения требований по благоустройству и санитарной чистоте. Каждый субъект предпринимательства и организация несут ответственность за чистоту закрепленной за ними территории.