Столичный полицейский будет защищать честь Казахстана на чемпионате мира

С 26 по 29 августа в Щучинске на базе спортивного комплекса “Жаксы-2” состоялся Кубок Республики Казахстан по рукопашному бою среди представителей силовых структур и областных федераций.

В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов в составе 17 команд. По итогам турнира победители получили лицензии на участие в чемпионате мира, который состоится в октябре текущего года в городе Бурса.

В числе участников соревнований — помощник начальника департамента полиции города Астаны, мастер спорта международного класса по рукопашному бою Мурат Исмагамбетов, представляющий спортивный клуб МВД РК “ARLAN”.

В весовой категории свыше 95 кг Мурат Исмагамбетов занял первое место и завоевал золотую медаль Кубка Республики Казахстан. По результатам выступления он также получил лицензию на участие в чемпионате мира, где в составе сборной Казахстана представит нашу страну.

Для сотрудников органов внутренних дел занятия спортом имеют важное значение — физическая подготовка помогает поддерживать необходимый уровень выносливости, дисциплины и готовности к выполнению служебных задач.

Департамент полиции города Астаны поздравляет Мурата Исмагамбетова с победой и желает успехов на предстоящих международных соревнованиях.