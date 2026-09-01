В Туркестанской области в рамках профилактических мероприятий, проводимых в целях обеспечения безопасности дорожного движения, полицейские выявили водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения.

Во время контроля за дорожным движением на автодороге Сарыагаш–Монтайтас сотрудники Сарыагашского районного управления полиции установили водителя автомобиля “Toyota Camry”, который выехал на полосу встречного движения на участке дороги, где обгон запрещен.

В отношении водителя приняты административные меры, автомобиль водворен на специализированную стоянку. Нарушение было зафиксировано сотрудниками полиции с помощью дрона.

Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать опасных маневров.