МВД: В стране пресечены каналы транспортировки наркотиков из южных регионов

Министерством внутренних дел в рамках ОПМ "Карасора — 2026" принимаются меры по перекрытию каналов транзита наркотиков каннабисной группы из южных регионов страны.

В результате проведения целевых мероприятий на территории Жамбылской области изъято 120 кг готовой продукции и сырья для изготовления наркотиков.

Так, вблизи села Қарасу Меркенского района при извлечении 20 кг марихуаны из подземного тайника с поличным задержан местный житель, ранее неоднократно судимый за сбыт наркотиков.

В Шуском районе вблизи одного из заводов при раскопке и вскрытии схрона с пятью мешками высушенной марихуаны задержаны трое местных жителей. Общий вес изъятого наркотика составил 72 кг.

Стоит отметить, что двое из задержанных заготовителей ранее уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, на станции Турксиб на железнодорожном перегоне Шу—Тәтті задержаны двое местных жителей, у которых изъято 25 кг наркосодержащих растений конопли.

По всем фактам хранения наркотиков в особо крупном размере начаты досудебные производства по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанные водворены в ИВС.

Министерство внутренних дел продолжит реализацию поставленных задач в период активной фазы ОПМ "Қарасора-2026".