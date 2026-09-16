В Астане полицейские установили 33-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и распространении наркотических средств.

В ходе личного обыска в барсетке мужчины обнаружены свертки с веществом серо-зеленого цвета с характерным запахом, которое, согласно заключению экспертизы, является марихуаной.

При обыске квартиры подозреваемого в различных местах обнаружено более 2000 свертков, обмотанных изолентой различных цветов и содержащих аналогичное вещество. Кроме того, обнаружены тюбики с веществом жидкой консистенции, которое, согласно заключению экспертизы, является гашишным маслом.

Общий вес изъятых наркотических средств составил более 2 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе медицинского освидетельствования у задержанного также установлен факт употребления наркотических средств.

Установлено, что мужчина выполнял роль "склада" для интернет-магазина, осуществлявшего распространение запрещенных веществ посредством мессенджеров.

В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.

Полиция напоминает: хранение, распространение и сбыт наркотических средств влекут уголовную ответственность. О ставших известными фактах незаконного оборота наркотиков необходимо сообщать по телефону "102".