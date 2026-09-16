В МВД открыли комнату психологической разгрузки для сотрудников

В центральном аппарате МВД открылась комната психологической разгрузки. Здесь сотрудники смогут получить психологическую консультацию, восстановиться после эмоциональных нагрузок и снять напряжение.

Создание комнаты — часть работы по укреплению кадрового потенциала, которую проводит МВД под руководством министра Ержана Саденова. Требования к дисциплине и профессиональной подготовке сочетаются с вниманием к психологическому состоянию сотрудников.

Полицейские ежедневно сталкиваются с конфликтами, трагедиями и стрессовыми ситуациями. От их способности сохранять самообладание и принимать взвешенные решения зависят безопасность граждан и качество помощи людям.

В комнате оборудованы зоны психологического восстановления, консультирования и сенсорной разгрузки. Они предназначены для снижения эмоционального напряжения и профилактики профессионального выгорания сотрудников.

Проект реализован в партнерстве с Программой развития ООН при поддержке INL. С возможностями комнаты ознакомились заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков, страновой директор INL в Казахстане Джон Кроуфорд и постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа.