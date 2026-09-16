Полицейские проводят профилактическую работу по предупреждению дропперства в СКО

Около 200 уголовных дел, связанных с дропперством, зарегистрировано в Северо-Казахстанской области с начала года. В каждом случае интернет-мошенничества фигурирует цепочка дропперов — людей, через банковские карты которых кибераферисты выводят деньги своих жертв из страны. По отдельным эпизодам их число достигает 15 человек.

Особую опасность представляет вовлечение в преступные схемы несовершеннолетних. Чтобы предотвратить такие случаи, полицейские провели масштабную акцию в рамках единого дня профилактики.

Сотрудники различных подразделений полиции совместно с сотрудниками прокуратуры и волонтерами Молодежного ресурсного центра городского акимата отправились в школы и колледжи для встреч с учащимися. В актовых залах и классах они раздавали памятки и разъясняли опасность "легких денег".

Порой для старшеклассников и студентов было новостью, что за дропперство предусмотрена уголовная ответственность. Оформление банковских карт для других людей за вознаграждение, а также перечисление третьим лицам каких-либо сумм через свои счета за процент может быть преступлением.

Закон предусматривает за это наказание — до 7 лет лишения свободы. Кроме того, при установлении соответствующих оснований гражданский суд может обязать дроппера возместить жертве мошенничества причиненный ущерб.

15-го числа каждого месяца в СКО проходит единый день профилактики, когда все заинтересованные государственные органы в соответствии с планом, разработанным областным акиматом, участвуют в массовых акциях, направленных на повышение финансовой грамотности населения и предотвращение интернет-мошенничеств. По итогам 8 месяцев в области достигнуто снижение данного вида преступлений более чем на 23%.